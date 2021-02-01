Миссия ВОЗ в Ухане в ходе визита не планирует отбирать какие-либо пробы

ПЕКИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Члены делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), находящиеся в китайском Ухане с целью изучения происхождения коронавируса нового типа, в ходе визита не планируют отбирать какие-либо пробы. Об этом заявил ТАСС участник миссии ВОЗ, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков.

"Естественно, в течение нашего пребывания мы не сможем ответить на все вопросы: откуда произошел коронавирус нового типа и так далее", - сказал он. По его словам, "большая работа будет вестись и далее, это просто первый большой визит, в ходе которого будут запланированы дальнейшие исследования".

"Я имею в виду, что не предполагается, что в ходе этой миссии мы пойдем отбирать какие-то пробы", - пояснил Дедков. "У нас задача - аналитическая и планировочная. То есть мы должны совместно с китайской стороной разработать программу исследований, которую будем потом реализовывать в течение какого-то времени", - указал он.

На вопрос о том, что включает в себя программа нынешнего визита, участник миссии ВОЗ не ответил. "Я не могу вам этого сказать. Есть программа посещений. Согласно правилам, определенным ВОЗ, нам не следует распространяться заранее о том, куда нас повезут", - пояснил он.

Дедков также рассказал, что ему попадалась информация о том, что экспертов ВОЗ якобы повезут в места обитания летучих мышей. "Я читал, что мы поедем в какую-то пещеру ловить летучих мышей. Я очень удивился", - поделился он. "Конечно, я бы занялся этим с большим удовольствием, но я сомневаюсь, что на этот раз мы будем этим заниматься", - резюмировал он.

Миссия ВОЗ в Ухане

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".