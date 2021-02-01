Эксперт ВОЗ из РФ в Ухане предостерег от политизации пандемии и возложения вины на Китай

ПЕКИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Китайская сторона заинтересована в установлении происхождения коронавируса так же, как и находящиеся в Ухане эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как заявил ТАСС участник миссии ВОЗ, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков, не стоит политизировать пандемию и возлагать вину за нее на КНР.

"С китайской стороны никаких проблем нет. Они так же заинтересованы, мы работаем вместе", - сказал он. "Не надо рассматривать наш приезд, как приезд группы каких-то следователей, которые пытаются кого-то в чем-то уличить. Якобы китайская сторона исходно виновата и пытается оправдываться: это не так. Мы работаем совместно", - добавил он.

По словам Дедкова, китайская сторона "заинтересована в выяснении причин так же, как и ВОЗ". По его словам, представители КНР "содействуют настолько, насколько это возможно тому, чтобы миссия ВОЗ была плодотворна".

"Мы не работаем для того, чтобы обвинить в чем-то Китай, чтобы уличить Китай", - продолжил эксперт ВОЗ. "Это не такая ситуация, что мы приехали, а они пытаются от нас что-то скрыть, мы их пытаем, а они уворачиваются. Нет, ничего подобного. Мы работаем в тесном контакте. Вместе", - подчеркнул участник миссии.

Вместе с тем Дедков отметил, что специалисты Всемирной организации здравоохранения нередко сталкиваются с вопросом политизации пандемии. "Как бы ни хотелось, все пытаются эту историю политизировать, а нам этого не нужно. Ее пытаются искусственно раскачивать, разжигать страсти", - указал он.

По словам Дедкова, в действительности, эпидемия могла возникнуть по многим причинам. "Здесь очень много всяких вариантов. Они все должны быть изучены, прежде чем сделать какое-то определенное заявление о причинах эпидемии", - резюмировал он.

Миссия ВОЗ в Ухане

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января, после прибытия они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".