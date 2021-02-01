Крупнейший оператор Латвии прекращает ретрансляцию пяти российских телеканалов в стране

РИГА, 1 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet с 1 февраля прекращает ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов - Первого балтийского канала, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима, сообщает пресс-служба оператора.

"Из-за неуверенности в праве на представление телеканалов и опасений по поводу несоблюдения режима санкций Tet прекращает ретрансляцию каналов ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс", заменяя их другими эквивалентными телеканалами", - указывает телекоммуникационная компания, 51% капитала которой принадлежит государству.

"Несмотря на длительные и неоднократные запросы информации, Tet не имеет доступа к юридически обоснованной информации об условиях ретрансляции телеканалов ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс" в Латвии. Следовательно, невозможно провести надлежащую оценку рисков, как того требует действующее законодательство", - говорится в ее сообщении.

Как отмечает оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV - одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse ("Балтийский медиа альянс"). В связи с этими обстоятельствами, а также публично выдвинутыми в отношении "Балтийского медиа альянса" обвинениями в нарушении международных санкций оператор планирует обратиться к государственным и правоохранительным органам с просьбой "прояснить как можно скорее действия, ожидаемые от поставщиков услуг платного телевидения для распространения вышеупомянутых телеканалов в Латвии, которые в настоящее время включены в список ретранслируемых каналов Национального совета по электронным СМИ, с целью обеспечения единообразного доступа и предотвращения несоблюдения правовых норм, иного подхода и искажения рынка".

Давление на медиахолдинг

Служба государственной безопасности Латвии в феврале прошлого года сообщила, что в сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии провела несколько санкционированных обысков в помещениях компании "Балтийский медиа альянс" в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Они были связаны с возможным нарушением международных санкций, в результате были изъяты документы и носители информации. Позже медиахолдинг заявил, что ПБК прекращает с конца марта производство и выпуск программ новостей и других авторских передач, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии, в том числе ежедневной программы новостей "Латвийское время".

"Балтийский медиа альянс" транслирует в Латвии около 25 телеканалов, включая русскоязычные ПБК, Первый балтийский музыкальный канал и "Рен ТВ Балтия". Помимо Латвии, компания ведет деятельность в Эстонии.

Посольство России в Латвии осудило обыски в медиахолдинге, назвав такие действия со стороны властей политической цензурой. В диппредставительстве подчеркнули, что обыски и уголовное преследование руководства компании "свидетельствуют лишь об одном - желании местной элиты ограничить доступ жителей к альтернативным источникам информации".