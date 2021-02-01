Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в феврале

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россиян в феврале ожидает единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя - с 15 по 20 февраля - в связи с переносом выходного 20 февраля, субботы, на 22 февраля, понедельник, в преддверии празднования Дня защитника Отечества, напомнили в пресс-службе Роструда в понедельник.

"Праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в следующем году длинная шестидневная рабочая неделя", - отметили в Роструде.

В ведомстве также напомнили, что Международный женский день, 8 марта, сократит рабочую неделю до четырех дней. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.