Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до 1

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России 1 февраля поднялся до единицы впервые с 18 января. В Москве этот показатель опустился за сутки с 1,08 до 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Рост коэффициента в стране в данном случае может свидетельствовать о стабилизации ситуации с распространением ковида, так как он отражает показатели заболеваемости только за последние восемь дней. Однако суточный прирост сократился с 27 тыс. случаев в начале января до 17-19 тыс. в конце.

В шести из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель находится ниже единицы. Это Нижегородская область (0,99), Воронежская и Ростовская области (0,98), Архангельская область и Красноярский край (0,97), а также Свердловская область (0,96).

В остальных он выше этой отметки. Помимо Москвы, это Иркутская область (1,01), Подмосковье (1,03) и Санкт-Петербург, где показатель вырос до 1,16, обновив максимум с конца ноября.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.