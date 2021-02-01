Многоразовая маска. Куда положить, когда вы в кофейне? Как носить в сумке?

Врачи считают, что лучшая защита — одноразовая медицинская маска, если носить ее не больше двух-трех часов. Но признают, что многоразовые маски даже из синтетики тоже выполняют функцию барьера. Так что списывать их со счетов не стоит. С одной стороны, такие маски уже привычны, с другой — мы еще не разобрались, куда, например, их деть в кафе или на совещании? Разбираемся с экспертами.
Какие многоразовые маски самые эффективные? И как с ними обращаться?
"Лучший вариант — многослойная маска, в которой не один, а два материала. Или простая марлевая маска, которую можно сшить самостоятельно. Когда-то такие носили в больницах и обрабатывали их паром с помощью специального аппарата автоклав, — говорит Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. — Что касается дизайнерских синтетических масок — трудно оценить их эффективность, но они выполняют функцию барьера, какую может выполнять и поднятый воротник, и, в крайнем случае, шарф, хотя медицинскую маску заменить не могут. Но маска, даже самая правильная, не будет защищать, если с ней неправильно обращаться".
Как правильно?
Главные правила гигиены:
- Менять каждые два-три часа, как и одноразовую. "Или после любого использования — проехались в метро полчаса, вышли и сняли маску на улице, заходите в помещение — надеваете другую маску, а не ту же самую", — уточняет Михаил Лебедев.
- Стирать с мылом, стиральным порошком в теплой воде.
- После стирки обрабатывать парогенератором или утюгом с подачей пара (если утюга нет — сушить феном).
- Маска не должна быть влажной, она должна быть сухой. Влажная ткань перестает обладать защитной функцией, она не задерживает мелкие капли, в которых могут быть вирусы.
Получается, нужна не одна маска на день? А где их держать? В пакете или специальном кармане?
На этот вопрос отвечают и эпидемиолог, и специалист по этикету.
"Держать маски нужно в одноразовых пакетиках — они не должны быть стерильными, но должны быть одноразовыми и чистыми. Вышли из помещения на улицу, сняли маску и положили в чистый пакет — стоит ими запастись", — продолжает Михаил Лебедев. — Еще важно правильно снимать и надевать маску. Руки предварительно помыть или обработать санитайзером. После того как вы ее сняли — то же самое".
"Снимать маску нужно, держа ее только за резиночки. До защищающего полотна дотрагиваться нельзя, — говорит Альбина Холгова, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу. — Если у нас предусмотрен для маски специальный пакет, то кладем маску в него. Если пакета нет, берем обычную салфетку, заворачиваем маску в нее и убираем в карман или сумку".
Я пришел в кофейню. Куда положить маску?
Класть маску на стол или рядом с собой — ошибка. В этом эксперты солидарны.
С точки зрения этикета либо маска на вас и вы носите ее правильно, либо ее не должно быть видно. "Маску можно класть в карман мужского пиджака в том случае, если ее не будет заметно. В остальных случаях желательно хранить ее в пакете или салфетке в кармане или сумке", — уточняет Альбина Холгова.
Я на мероприятии, где все по очереди высказываются. Скоро моя очередь. Нужно ли снять/приспустить маску, когда я говорю?
"Выступать на конференции или любом мероприятии со спущенной на подбородок маской нельзя", — продолжает Альбина Холгова.
— Ситуация на конференции, форуме, где много незнакомых людей и вам нужно выйти из зала и выступить: подходите к сцене, снимаете маску, убираете в салфетке в карман, выходите и выступаете.
— Если же речь про совещание в кругу коллег, не со сцены, а в переговорной комнате, то маску можно снять и убрать в карман в тот момент, когда вы подошли к месту доклада (флипчарт, экран презентации и т.п.).
Вижу, что кто-то нарушает правила. Я на выставке, а человек рядом ходит без маски. Или коллега кладет маску на общий стол
С позиции этикета мы не можем делать замечаний.
"Если мы на выставке и рядом с нами человек без маски, можно попросить кого-то из сотрудников решить эту проблему. Контролируют ситуацию организаторы мероприятия, — говорит Альбина Холгова. — Если мы за обеденным столом с коллегами и кто-то оставил маску на столе — согласитесь, не самое приятное зрелище, — лучше обратиться ко всем сразу, а не к конкретному нарушителю: "Коллеги, не хочу показаться грубой, но давайте, пожалуйста, уберем маски со стола, чтобы они не портили аппетит!"