Многоразовая маска. Куда положить, когда вы в кофейне? Как носить в сумке?

На этот вопрос отвечают и эпидемиолог, и специалист по этикету.

"Держать маски нужно в одноразовых пакетиках — они не должны быть стерильными, но должны быть одноразовыми и чистыми. Вышли из помещения на улицу, сняли маску и положили в чистый пакет — стоит ими запастись", — продолжает Михаил Лебедев. — Еще важно правильно снимать и надевать маску. Руки предварительно помыть или обработать санитайзером. После того как вы ее сняли — то же самое".

"Снимать маску нужно, держа ее только за резиночки. До защищающего полотна дотрагиваться нельзя, — говорит Альбина Холгова, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу. — Если у нас предусмотрен для маски специальный пакет, то кладем маску в него. Если пакета нет, берем обычную салфетку, заворачиваем маску в нее и убираем в карман или сумку".