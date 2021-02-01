Власти Саратовской области предоставят жилье иногородним врачам скорой помощи

САРАТОВ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Саратовской области предоставят иногородним врачам скорой помощи различные льготы, а также служебное жилье. Об этом сообщил ТАСС в понедельник министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в регион сообщил, что дефицит кадров на станции саратовской скорой помощи составляет порядка 70%.

"Саратовская городская станция скорой медицинской помощи приглашает на работу иногородних жителей. Врачи и фельдшеры, трудоустроившиеся в 2021 году, смогут получить жилье со всеми удобствами в доступности от места работы", - рассказал Костин.

Костин добавил, что потребность во врачах на городской станции скорой помощи сейчас составляет 70 человек.

Он уточнил, что в настоящий момент в Саратове возводится многоквартирный дом типа "таунхаус" с однокомнатными и двухкомнатными квартирами со всеми удобствами. В доме будет располагаться порядка 60-и квартир, строительство планируют закончить летом 2021 года.

"Служебное жилье предоставляется на весь период работы сотрудника. Рядом с домом расположены новая поликлиника, детский сад, школа-лицей с физкультурно-оздоровительным комплексом, продовольственный рынок, узловая развязка общественного транспорта, сквер для прогулок и занятий активным отдыхом. В ближайшее время здесь появится ледовая арена", - отметил министр.

Льготы за съем жилья и бесплатный проезд

Костин уточнил, что минимальная зарплата на полную ставку у фельдшера в настоящий момент составляет около 40 тыс. рублей, врача - 60 тыс. рублей.

"При этом, зарплаты могут быть гораздо выше, в зависимости от нагрузки. Кроме того, для сотрудников скорой помощи ввели в городе дополнительные льготы. Это, например, бесплатный проезд на всех видах муниципального электротранспорта, предоставление упрощенной схемы устройства детей в детские сады, льготы за наем муниципального жилья", - рассказал он.

Костин отметил, что аналогичные льготы предоставляются и врачам из Саратовской области.

"Мы ни в коим случае не ограничиваем жителей Саратовской области на участие в данном проекте. Наоборот, нам было бы важно, чтобы дополнительными благами воспользовались не только жители нашего региона, но и соседних областей, где такого набора социальной и финансовой поддержки, как правило, нет", - рассказал министр.

Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенных в нацпроект "Демография" федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни.