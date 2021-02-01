В Госдуме обсудят перенос срока окончания "гаражной амнистии" на 1 марта 2026 года

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы ко второму чтению законопроекта о так называемой гаражной амнистии обсудят перенос сроков ее окончания на 1 марта 2026 года, а также проработают вопрос о гаражах, которые переходили по наследству без подтверждающих документов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе онлайн-конференции в понедельник.

По его словам, ко второму чтению профильный комитет намерен рассмотреть все поступающие предложения по поправкам, которых уже и сейчас "достаточно много". "Из тех, которые уже поступили и которые мы уже обсуждали и, скорее всего будем учитывать, - что надо не 1 января (2026 года - прим. ТАСС) заканчивать, а 1 марта, чтобы не устраивать в Росреестре к концу 2025 года гонки с препятствиями и ажиотаж не создавать", - отметил Крашенинников.

Помимо этого, он надеется, что, как и по дачной амнистии, ряд норм удастся "при соответствующей практике перевести впоследствии в режим постоянно действующих норм".

"Мы попробуем учесть вопросы, связанные с наследованием, потому что часто так бывает, что гараж передавали по наследству, передавали какую-нибудь членскую книжку, в свидетельство о наследовании это не попало и, конечно, там точно будут возникать различные проблемы", - отметил Крашенинников.

Депутаты также планируют упростить процедуру оформления гаражей и земли под ними в собственность. "Нужно будет подавать одно заявление, а не два, как сейчас указано", - сказал депутат.

О законопроекте

В январе Госдума приняла в первом чтении законопроект о так называемой гаражной амнистии, который направлен на создание условий для оформления прав граждан на гаражи, включая упрощенный порядок такой регистрации. Инициатива была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента 16 декабря прошлого года Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Поправки вносятся в Земельный кодекс, законы "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и "О государственной регистрации недвижимости". Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков. Согласно проекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти или если гараж или земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Законопроектом предусмотрен перечень документов, подтверждающих права граждан на гараж. Это, к примеру, договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения или договор об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража. Кроме того, органы МСУ наделяются дополнительным полномочием, которое позволит размещать гаражи, не являющиеся объектами капитального строительства, без предоставления земельных участков - на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.