В Петербурге предложили блокировать сайты с данными об изготовлении запрещенных веществ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили блокировать сайты, распространяющие информацию о способах изготовления и использования сильнодействующих веществ. Соответствующие изменения петербургские парламентарии предлагают внести в статью 15-1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", сообщили в пресс-службе городского парламента.

"Документом предлагается федеральным законодателям обеспечить включение в единый реестр доменных имен и сетевых адресов сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено, сайтов, которые распространяют информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования сильнодействующих и ядовитых веществ, местах их приобретения", - рассказали в пресс-службе о сути инициативы.

Отмечается, что документ направлен на повышение эффективности противодействия и профилактики незаконного оборота запрещенных веществ. В случае, если его поддержат депутаты Заксобрания Петербурга, парламент города направит в Государственную думу обращение с предложением о принятии соответствующих изменений в федеральное законодательство.

Председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что в то время как правоохранительные органы с заметным успехом борются с продавцами запрещенных веществ в реальном мире, информация о методах изготовления, использования таких веществ и местах их приобретения свободно распространяется в интернете, при этом даже без возрастных ограничений.

"Большая часть таких адресов, конечно, известна правоохранительным органам. Однако у них в настоящее время отсутствуют правовые основания для оперативной блокировки подобных сайтов. Считаю, что задача законодателей всех уровней - дать в руки полиции инструмент, который позволит повысить эффективность противодействия и профилактики незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ в цифровом пространстве. В этом нас поддерживают и коллеги из представительных органов власти российских регионов. Петербургская инициатива получила одобрение Совета законодателей России", - привели в пресс-службе городского парламента слова Макарова.