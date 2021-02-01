Домовый храм в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге открыли после реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Домовый храм во имя Святителя Спиридона Тримифунтского в здании Главного Адмиралтейства открылся в понедельник после почти двухлетней реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Храм небольшой, но очень уютный. Самое главное, что он восстановлен в историческом здании Адмиралтейства. Мы продолжаем восстанавливать наше наследие", - привели в пресс-службе слова Александра Беглова на церемонии открытия отреставрированного храма. Работы проводились с марта 2019 года по приказу главкома ВМФ России.

Чин освящения и божественную литургию провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На службе присутствовали главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, члены военного совета Главного командования ВМФ, представители Русского географического общества, общественных организаций и промышленных предприятий города.

Храм в здании Адмиралтейства, построенный в 1821 году по проекту Огюста Монферрана, является объектом исторического наследия. Храм был освящен в память о дне рождения императора Александра I, приходившегося на день святого Спиридона Тримифунтского. Этого святого особо почитали в России, так как считалось, что он помогает в делах и новых начинаниях, поэтому настоятель храма освящал все построенные в Петербурге корабли.

В 1858 году домовый храм Адмиралтейства получил статус собора. В 1919 году его закрыли и почти век использовали как актовый зал Высшего военно-морского инженерного института. Храм вновь открыли в 2013 году: 25 декабря в нем провели первую за 90 лет церковную службу.