В МЧС предупредили о риске схода селей из-за паводков в трех регионах России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Паводки с подтоплением участков местности в начале февраля этого года могут привести к сходу селей и повреждению инфраструктуры на территории Адыгеи, Крыма и Краснодарского края. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Как сообщили в институте, в первой декаде февраля, по прогнозам синоптиков, продолжится обильное выпадение осадков на территориях Майкопского района в Республике Адыгея, в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма, в Ялте и Алуште, а также в Краснодарском крае на территории Горячего Ключа, Сочи и Краснополянского горного кластера. В результате этого возможно переувлажнение почвы. "В связи с этим прогнозируется возникновение снего-дождевых паводков с подтоплением пониженных участков местности, - сказал замначальника ВНИИ Игорь Сосунов. - Указанные обстоятельства повышают вероятность схода селей и, соответственно, повреждения объектов инфраструктуры в указанных регионах".

По его словам, территориальным подразделениям Росгидромета рекомендуется оперативно доводить информацию о прогнозируемых опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлениях до заинтересованных органов управления РСЧС.