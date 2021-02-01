Крупные школы Улан-Удэ возобновили полное очное обучение

УЛАН-УДЭ, 1 февраля. /ТАСС/. Школы Улан-Удэ с численностью более 1 тыс. учеников, где 30% учащихся занимались дистанционно, полностью возобновили очный учебный процесс с 1 февраля. Об этом сообщили журналистам в понедельник в мэрии.

"1 февраля школы Улан-Удэ с количеством свыше 1 тыс. учащихся - это 22 школы - полностью приступили к очному обучению. До этого они работали в частичном дистанционном формате: 30% школьников учились удаленно, смены чередовались по истечении двух недель", - сообщили в городской администрации.

Во всех учреждениях обязательно соблюдать санитарные правила: разведение потоков обучающихся, термометрия, использование антисептиков, кабинетная система обучения. В столовые дети также ходят по расписанию, в местах общего пользования установили рециркуляторы. "Сейчас в школах города идет процесс установки аппаратно-программных комплексов для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лиц", - добавили в городском комитете по образованию.

В республике продолжают действовать ограничительные меры: под запретом массовые мероприятия, действует масочный режим, режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Ежедневно в Бурятии регистрируют около 150 новых случаев инфицирования. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса, развернули 35 пунктов вакцинации. Сделали прививку от коронавируса около 15 тыс. жителей Бурятии.