В ДНР сделали первые прививки от коронавируса вакциной "Спутник V"

ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Медики Донецкой народной республики (ДНР) сделали в понедельник первые прививки от коронавирусной инфекции с использованием российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

По данным агентства, первыми пациентами, которые были привиты в Центре первичной медико-санитарной помощи №11, стали две сотрудницы донецких больниц. Их самочувствие в норме, в соответствии с установленной процедурой они находятся под наблюдением врачей.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной, также сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на администрацию руководителя республики.

"Глава ДНР Денис Пушилин сделал прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что Пушилин прошел вакцинацию в Донецке в Центральной городской клинической больнице №6.

Ранее сообщалось, что первыми в ДНР будут привиты медики, соцработники, а также сотрудники силовых структур. Кроме того, с 1 февраля доступна онлайн-регистрация жителей ДНР, желающих вакцинироваться от коронавируса российской вакциной. Записаться на иммунизацию можно через специальный раздел на сайте Минздрава республики. За первый час онлайн-регистрации на сайт ведомства поступило более 700 заявок на вакцинацию от коронавируса.

Первая партия российской вакцины от COVID-19 поступила в ДНР в воскресенье. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вакцинация будет проходить бесплатно и добровольно, а партии вакцины будут поставляться на регулярной основе.