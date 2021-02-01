Жители Ставрополья, перенесшие коронавирус, смогут пройти реабилитацию на курортах региона

СТАВРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Жители Ставрополья, которые перенесли коронавирусную инфекцию, смогут пройти реабилитацию на базе медучреждений городов-курортов Кавказских Минеральных Вод и города Ставрополя. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"К середине месяца необходимо предусмотреть 300 коек в лечебных учреждениях кавминводской и ставропольской агломераций для реабилитации наших земляков. Чтобы все нуждающиеся в такой помощи могли ее получить", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова по итогам еженедельного рабочего совещания краевого правительства.

По информации пресс-службы, реабилитация будет доступна жителям края, которым необходима помощь в восстановлении после негативного воздействия коронавируса на легкие. "С учетом наметившейся тенденции к стабилизации ситуации с коронавирусом в крае Владимир Владимиров поручил подготовить предложения по постепенному возвращению сети учреждений здравоохранения в штатный режим работы. Эти меры смогут быть реализованы в случае дальнейшего снижения уровня заболеваемости", - пояснили в краевом правительстве.

По информации краевого Минздрава, с начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 42 711 случаев коронавируса, выздоровели 38 311 человек - 90% от всего числа заразившихся. Лечение в стационаре получают 2 195 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 270 из них находятся в тяжелом состоянии, 932 пациента умерли.