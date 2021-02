Принц Гарри принял извинения и финансовое возмещение от издателей The Mail on Sunday

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Принц Гарри принял извинения и финансовое возмещение, сумма которого не называется, от издателей британского таблоида The Mail on Sunday и интернет-издания MailOnline - Associated Newspapers Ltd. Об этом сообщает в понедельник вещательная корпорация Би-би-си.

В опубликованной в октябре прошлого года этими двумя изданиями почти идентичной статье утверждалось, что шестой в очереди наследник британского трона принц Гарри пренебрежительно относился к королевским морским пехотинцам и другим военнослужащим после того, как отказался от статуса старшего члена королевской семьи.

В заявлении на заседании в Высоком суде Лондона, прошедшем в понедельник по видеосвязи, адвокат внука королевы Великобритании Елизаветы II сообщил, что Associated Newspapers признала по иску принца упомянутые утверждения ложными, "хотя и после того, как был нанесен значительный ущерб". По словам юриста, герцог Сассекский на самом деле предпринимал "неоднократные и согласованные усилия" для поддержки королевских морских пехотинцев и военнослужащих других частей, хотя он и был вынужден отойти от своих церемониальных обязанностей.

Средства, полученные от ответчика, Гарри направит в фонд поддержки международных "Игр непобежденных" (The Invictus Games) - соревнований, в которых участвуют лица, получившие инвалидность во время службы в армии (проводятся в разных странах мира). В 2014 году он стал инициатором проведения таких игр.

В конце декабря The Mail on Sunday, как напоминает Би-би-си, напечатала извинения, признав, что герцог продолжал поддерживать контакты с военнослужащими королевской морской пехоты, и проинформировала о том, что сделала пожертвование в фонд "Игр непобежденных".

Прекращение сотрудничества с таблоидами

Герцог и герцогиня Сассекские ранее объявили о прекращении любого сотрудничества с четырьмя британскими таблоидами. В список газет, с которыми у пары, переехавшей в начале 2020 года в США, будет "нулевое сотрудничество", согласно заявлению, попали такие издания, как Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Daily Express. На практике это означает, что перечисленные издания перестанут получать новости и фотографии от герцога и герцогини Сассекских, и их журналистов не будут приглашать не организуемые четой мероприятия.

8 января прошлого года принц Гарри и его супруга Меган Маркл, бывшая американская актриса и модель, в своем Instagram заявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта и с того дня пара потеряла возможность официально представлять Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

Семья принца также перестала получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии. Помимо этого, им было запрещено использовать бренд Sussex Royal.

В самом начале нынешнего года герцог и герцогиня Сассекские перестали пользоваться социальными сетями после того, как столкнулись с волной оскорбительных комментариев. Они, в частности, больше не будут публиковать сообщения в Instagram, в котором у четы было 10,4 млн подписчиков. Ожидается, что теперь информацией о себе принц Гарри и Меган Маркл будут делиться на сайте учрежденной ими общественной организации Archewell.