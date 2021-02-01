В Минздраве заявили, что около 95% детей с ВИЧ в России охвачены необходимой терапией

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Почти 100% детей с ВИЧ-инфекцией в России находятся на учете в центрах СПИДа, около 95% из них получают необходимую антиретровирусную терапию. Об этом сообщил в понедельник главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин.

"Риск вертикальной передачи (от матери к ребенку во время беременности и родов - прим. ТАСС) ВИЧ-инфекции [в РФ] удалось снизить с 20% в начале 2000-х годов до 1,2% в 2019 году и предупредить более 30 тыс. новых случаев заражения детей. Если все-таки ребенок оказывается инфицированным, ему должна быть оказана помощь на самом высоком уровне. Сегодня по оказанию помощи детям с ВИЧ-инфекцией Россия является одним из лидеров в мире - <...> 99% ВИЧ-инфицированных детей стоит на учете в центрах СПИДа, 95% получают антиретровирусную терапию и 90% имеют неопределяемый уровень вирусной нагрузки. Это очень хороший результат", - сказал он на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Эксперт отметил, что дети являются самой уязвимой группой по ВИЧ. Он пояснил, что инфекция у детей протекает более агрессивно, чем у взрослых, а количество зарегистрированных препаратов в мире, применяемых для лечения детей, в два раза меньше, чем для взрослых. "В мире сегодня антиретровирусную терапию получают около 70% взрослых и всего лишь 53% детей", - добавил Воронин.

Также негативной тенденцией является увеличение доли подростков с ВИЧ. "Если буквально 2-3 года назад подростки составляли всего лишь 30%, сегодня уже 50%. Через 3-4 года подростки составят более 70% детей с ВИЧ, - отметил эксперт. - Сегодня в мире подростки являются самой сложной, самой тяжелой группой по приверженности к антиретровирусной терапии. Низкая приверженность приведет к прогрессированию заболевания, развитию резистентсности, сокращению продолжительности жизни. Недостаточная приверженность терапии у подростков связана с социальными, психологическими и другими особенностями, характерными для подростков, живущих с ВИЧ".

Тех подходов, применяемых успешно на протяжении многих лет для лечения детей и подростков с ВИЧ, сегодня недостаточно, считает Воронин. "Необходимо внедрение новых, самых эффективных современных инновационных технологий, направленных на повышение приверженности подростков к антиретровирусной терапии. Второе - достижение неопределяемого уровня вирусной нагрузки, это действительно очень важная задача, но не менее важной целью сегодня является, чтобы ребенок мог полностью реализовать свой потенциал, раскрыть свои способности, таланты, вырасти полноценной личностью", - добавил эксперт, отметив, что на первый план сегодня выходит повышение качества жизни детей с ВИЧ-инфекцией.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что число россиян, инфицированных ВИЧ, по данным на конец 2020 года составило 1,1 млн, причем 60% из них мужчины.