ОП РФ вместе с кабмином доработает предложения по механизму финансирования ОНК

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ совместно с правительством России в ближайшее время приступит к доработке предложений по финансированию деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Об этом ТАСС в понедельник сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.

"Общественная палата РФ давно ставила перед властями проблему отсутствия финансирования деятельности общественных наблюдательных комиссий. Актуальность этой темы с каждым годом только растет вместе с активностью членов ОНК. ОП РФ предлагает совершенствовать законодательство об ОНК, соответствующие предложения уже были направлены в правительство. В ближайшее время ОП РФ совместно с правительством приступит к доработке этих предложений", - сказала Михеева.

На официальном сайте Кремля в понедельник были опубликованы поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года.

В частности, глава государства поручил Минюсту совместно с Общественной палатой и Минфином до 1 мая "разработать механизм финансирования деятельности общественных наблюдательных комиссий за счет средств, предусмотренных в бюджетах субъектов РФ общественным палатам субъектов РФ".