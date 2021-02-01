Омбудсмен Москвы получила 23 обращения, связанных с несогласованной акцией 31 января

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева получила более 20 обращений в связи с несанкционированной акцией, которая прошла 31 января. Половина поступивших обращений уже рассмотрена, сообщила в понедельник ТАСС столичный омбудсмен.

"Мне поступило 23 обращения, из них 22 на горячую линию. Одно письменное обращение поступило сегодня. Вопросы разные ставятся в обращениях: об условиях содержания [задержанных участников несогласованной акции], о недопуске адвокатов, другие вопросы. Все обращения приняты к рассмотрению. Уже сегодня по итогам этих обращений половину мы рассмотрели и направили в различные инстанции в зависимости от темы обращения. Все остаются на контроле уполномоченного", - сказала Потяева.

Она добавила, что запросила информацию о количестве задержанных на несогласованной акции в Москве, но пока не получила ответ.

По данным московской полиции, в несанкционированной акции 31 января в городе участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, задержаны порядка 150 человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.