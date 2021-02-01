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Пандемия COVID-19

Европол предупредил о подделках сертификатов об отрицательном тесте на коронавирус

Несколько случаев продажи поддельных сертификатов, по данным Европола, уже было выявлено в различных странах ЕС

ГААГА, 1 февраля. /ТАСС/. Преступные группировки все активнее будут пользоваться возможностью производства и продажи поддельных сертификатов об отрицательном тесте на коронавирус. С таким предупреждением выступило в понедельник Европейское полицейское агентство (Европол).

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"Пока остаются в силе ограничения, введенные на фоне пандемии, эта незаконная деятельность продолжит процветать, - отметили в организации. - Особенно с учетом того, что существующие технические возможности в виде принтеров с высоким качеством печати и различного программного обеспечения позволяют злоумышленникам производить документы, которые очень сложно отличить от оригиналов".

Несколько случаев продажи поддельных сертификатов, по данным Европола, уже было выявлено в различных странах ЕС. В частности, только недавно была ликвидирована группировка, занимавшаяся данной деятельностью в парижскому аэропорту Руасси - Шарль де Голль. В Великобритании были выявлены злоумышленники, продающие поддельные сертификаты за 100 фунтов стерлингов. Другая группировка, ликвидированная в Испании, продавала подтверждения об отсутствии коронавируса, за 40 евро. Кроме того, имеются данные о наличии специальных приложений, которые позволяют автоматизировать процесс фальсификации сертификатов.

С учетом этого Европол призвал страны ЕС быть бдительными и делиться информацией, касающейся поддельных документов.

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