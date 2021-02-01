В Мурманской области внедряют цифровую систему контроля за уборкой территорий

МУРМАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Цифровую систему мониторинга уборки территорий (СМУТ) на платформе Центра управления регионом (ЦУР) внедряют в муниципалитетах Мурманской области. Об этом сообщил региональный министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"В Мурманской области проходит приемка в промышленную эксплуатацию системы мониторинга уборки территорий (СМУТ МО). У нас на сегодня общее количество транспортных средств, которое зарегистрировано в СМУТ, 637 единиц. Оборудовано под СМУТ - 630 единиц, то есть практически все. Транслируются показания с 472 автомобилей", - сказал Лыженков.

Он добавил, что разница в количестве зарегистрированной и используемой техники связана в том числе с наличием в системе недействующих подрядчиков и техники, предназначенной для работы в летний период.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил устранить выявленные в процессе опытных испытаний недочеты и ввести ее в открытый доступ к середине февраля. "15 февраля, то есть через две недели, мы эту систему делаем открытой для людей. Это означает, что если люди будут писать жалобы, что какая-то улица не убирается, а мы будем видеть другую информацию в системе, вынужден буду по этому поводу реагировать, мобилизуйтесь", - сказал Чибис.

По информации правительства, первые испытания СМУТ были проведены 28 января приемочной комиссией, в состав которой вошли руководители и специалисты областных Минэнерго и ЖКХ, Минцифры и Центра управления регионом. По результатам испытаний выявили незначительные замечания, не влияющие на принципиальный функционал системы, разработчик взял на себя обязательство устранить их в максимально короткие сроки.

Система СМУТ - это принципиально новый подход к контролю качества уборки территорий, мониторинг и анализ данных спутникового оборудования позволит оптимизировать передвижение техники, исключая нецелевые рейсы и простои, что повысит дисциплину водительского состава и эффективность работы диспетчерской службы. Среди функций также есть возможность просматривать электронный реестр сети автодорог и объектов дорожной инфраструктуры, реестр договоров, осуществлять навигационную связь, планировать работы по уборке территорий, вести учет дорожной техники, проводить диспетчеризацию, контролировать ход выполнения работ, а также получать аналитику и отчетность за определенный период.