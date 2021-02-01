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Курганские власти запустят бесплатные онлайн-курсы для подготовки школьников к ЕГЭ

Всего в рамках проекта пройдет 11 онлайн-встреч с экспертами предметных экзаменационных комиссий

ТАСС, 1 февраля. Департамент образования и науки Курганской области запустит с 4 февраля онлайн-проект "На все 100" для подготовки школьников к ЕГЭ. В прямом эфире перед старшеклассниками региона и других субъектов РФ эксперты предметных комиссий, проверяющие экзаменационные работы выпускников, расскажут о секретах успешной сдачи экзамена и ответят на все вопросы ребят. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора области.

"Одиннадцатиклассникам Курганской области помогут подготовиться к государственной итоговой аттестации в прямом эфире - департамент образования и науки региона запускает онлайн-проект для выпускников и их педагогов "На все 100". Старт будет дан 4 февраля в официальной группе органа власти "ВКонтакте", а также на канале "YouTube". Школьникам расскажут о наиболее распространенных ошибках в заданиях, которые вызвали у выпускников прошлых лет особые затруднения, обратят внимание ребят на некоторые нюансы в формулировках, откроют маленькие "секретики" успешной сдачи государственных экзаменов", - рассказали в пресс-службе.

По данным директора департамента образования и науки области Кочерова, всего в рамках проекта пройдет 11 онлайн-встреч с экспертами предметных комиссий на ЕГЭ, они состоятся по всем учебным предметам. "Надеюсь, такой формат подготовки к ЕГЭ понравится не только выпускникам, но и 10-классникам, а также родителям и педагогам, которые заинтересованы в успешной сдаче экзаменов школьниками. Кроме того, онлайн-формат позволит экспертам в прямом эфире ответить на все вопросы ребят, которые они зададут в чате", - сказал он, уточнив, что к проекту могут присоединиться слушатели и из других регионов.

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РоссияКурганская область
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