Егор Крид, Баста и Лобода стали наставниками шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Исполнители Егор Крид, Баста и Светлана Лобода будут наставниками нового сезона "Голос. Дети". Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

"Наставниками команд в новом сезоне музыкального супершоу "Голос. Дети" станут Егор Крид (дебют в проекте), Лобода и Василий Вакуленко (Баста)", - сказали в пресс-службе.

В ходе слепых прослушиваний наставники наберут команды по 15 юных исполнителей в каждой, затем придет черед отсева в "Поединках" и "Песне на вылет", после чего право решения дальнейшей конкурсной судьбы вокалистов перейдет к телезрителям, которые выберут победителя всего сезона.

"На протяжении последних лет велись переговоры по поводу моего участия в проекте "Голос. Дети" в качестве музыкального наставника, но различные обстоятельства не давали этому случиться. И вот момент настал. Буду рад поделиться своим опытом с участниками, а с кем-то, возможно, продолжу сотрудничество и после", - цитирует пресс-служба Крида.

По словам Лободы, ее возвращение связано с желанием "помочь самым талантливым детям начать свой звездный путь и дать безудержную силу не бояться и верить в то, что рожденный для сцены обязательно ее покорит".

К участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты из разных регионов России, Турции и Египта, Финляндии, Казахстана. Вести шоу будут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.