Комендантский час и закрытие магазинов. Во Франции усилили меры по борьбе с пандемией

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Жители Парижа и регионов Франции вынуждены привыкать к дополнительным ограничениям, введенным из-за ухудшения эпидемической ситуации в связи с коронавирусом, в том числе к усиленному контролю за соблюдением комендантского часа. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Изменения в жизни парижан наблюдаются с самого утра первого рабочего дня после усиления правительством мер по борьбе с пандемией. Так, на городских дорогах заметно убавилось количество автотранспорта. Если еще на прошлой неделе в 7 часов утра основную часть потока в центр города составляли личные автомобили, то теперь их стало заметно меньше, чем коммерческих машин, доставляющих заказанный по интернету товар.

Многие автомобилисты решили оставить машину в гараже, чтобы не столкнуться вечером с проверкой на дорогах. Глава МВД Жеральд Дарманен накануне лично посетил несколько пунктов оплаты проезда в пригороде Парижа и проинспектировал ход выполнения досмотра транспортных средств.

Предостережение нарушителям

В беседе с журналистами министр сообщил, что в субботу "на территории Франции было проведено 65 тыс. проверок на соблюдение ограничений в связи с пандемией, по итогам которых выписано 6 тыс. штрафов". За первое нарушение размер штрафа составляет €135. "Французы должны понимать, что если после наступления комендантского часа они все еще находятся на улице, не имея при этом никаких разрешений, им будут выписаны штрафы", - предупредил руководитель силового ведомства.

В связи с этим те французы, которые не готовы держать ответ перед правоохранителями и тем более платить штрафы, предпочли воспользоваться общественным транспортом, время прибытия которого из пункта А в пункт Б соблюдается строго по графику, а значит вероятность успеть домой до комендантского часа значительно возрастает.

Несмотря на возможность получить от работодателя необходимый для перемещения в неположенное время пропуск, пользуются этим далеко не все. Некоторые фирмы отпускают сотрудников домой в 17:00 (19:00 мск), другие переводят работников на удаленный режим работы. Однако, как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС парижанин Жан-Ив, даже в этих условиях "не у всех есть возможность успеть вечером совершить необходимые покупки". "С пяти часов вечера в супермаркетах выстраиваются очереди, ждать порой приходится 25 минут, что существенно, когда до начала комендантского часа остается всего час, - отметил он. - Ведь нужно еще как-то добраться домой".

Закрытие универсамов

Комендантский час и новое распоряжение правительства о закрытии магазинов площадью более 20 тыс. кв. м пришлись на время сезонных скидок. Это означает, что "шопоголики" и рядовые покупатели более не могут посетить такие всемирно известные торговые центры, как Galeries Lafayette, Printemps, Le Bon March.

Небольшие бутики продолжают свою работу, но количество посетителей в них ограничили так, чтобы на одного клиента приходилось не менее 10 кв. м на человека. А это неизбежно вызывает скопление людей в очередях на улицах.

Соблюдать же эти правила удается далеко не всем. По словам главы МВД, в выходные "почти 400 магазинов и других заведений были оштрафованы за нарушение нормативов по максимальному количеству посетителей в торговых залах".

Фронда ресторанов

Не лучше ситуация у владельцев кафе и ресторанов. Многие так устали ждать обещанного разрешения на открытие своих заведений, что пригрозили возобновить работу самовольно. "Раньше назывались возможные сроки открытия ресторанов, и это давало нам определенную перспективу, - заявили рестораторы в своей петиции властям. - Теперь ее нет".

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр утром предостерег работников отрасли от поспешных шагов. "Все, кто будет работать незаконно и откроет свои заведения, не получат средств из фонда помощи в течение месяца", - подчеркнул он. За повторное игнорирование правил власти, по его словам, "лишат нарушителей доступа к фонду навсегда".

Это высказывание утихомирило кулинаров, большинство из которых временно отказалось от своих планов к огорчению потенциальных посетителей. Перед популярным рестораном в департаменте Ду на востоке Франции возник стихийный митинг из разочарованных покупателей.

Ни один из опрошенных корреспондентом ТАСС парижан не смог четко спрогнозировать будущие ограничения или ослабления, однако все надеются на лучшее. Ближайшее заседание Совета обороны, на котором будет обсуждаться санитарная ситуация, запланировано на среду. Власти мотивируют введенные ими новые ограничения стремлением избежать объявления в третий раз на протяжении последних 11 месяцев режима самоизоляции населения.

Развитие пандемии

Французские медики выявили в воскресенье 19 235 случаев заражения коронавирусом за одни сутки. Как подчеркнули в агентстве Santé publique France при Министерстве здравоохранения Франции, вирус активно циркулирует на всей территории страны. Всего с начала эпидемии коронавирус был диагностирован у 3 197 114 человек.

В настоящий момент в больницах Франции находятся 27 613 человек, в том числе более трех тысяч помещены в отделения интенсивной терапии. C начала пандемии число умерших из-за коронавируса в стране превысило 76 тыc.

В пятницу премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о новых ограничительных мерах, призванных сдержать распространение вируса. В дополнение к комендантскому часу, который с середины января действует с 18:00 до 06:00, власти распорядились закрыть все торговые центры и магазины площадью более 20 тыс. кв. м.

С понедельника для всех коммерческих объектов ужесточены нормативы по максимальному количеству покупателей и персонала, которые могут одновременно находиться в торговых залах. Кроме того, запрещено пересечение французских границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда.

Во Франции кампания по вакцинации населения стартовала 27 декабря 2020 года. По официальным данным, от коронавируса привиты более 1,4 млн жителей Франции.