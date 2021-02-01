Суды арестовали 66 участников несогласованной акции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Более 370 материалов дел об административных правонарушениях поступили в суды Санкт-Петербурга после несогласованной акции, которая прошла в воскресенье в городе. По результатам их рассмотрения суды назначили административные аресты 66 участникам акции, еще 118 человек оштрафованы, следует из материалов, опубликованных объединенной пресс-службой судов города.

Согласно статистике, по состоянию на 18:00 мск в понедельник наибольшее число административных дел поступило в Выборгский районный суд города - 92. Также суды прекратили три административных дела за отсутствием состава правонарушений. В пресс-службе судов города ТАСС уточнили, что после несогласованной акции, которая прошла 23 января, таких случаев не было, а все материалы были рассмотрены с назначением наказания.

Один из арестованных участников акции, как уточнили в пресс-службе, также является фигурантом уголовного дела о вандализме, который скрывался от правоохранительных органов с октября прошлого года, его задержали в воскресенье в центре Петербурга. Ему назначен административный арест на 13 суток.

Кроме того, после несогласованной акции в субботу СК возбудил два уголовных дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Подозреваемые в нападении на сотрудников правоохранительных органов уже задержаны.

Официальной информации от полиции о числе участников несогласованной акции и количестве задержанных не поступало.