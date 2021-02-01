Власти Петербурга утвердили новые стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге утвердили новые региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг. Они позволят уменьшить коммунальные расходы для всех льготных категорий граждан, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора города.

"Утверждены новые региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, - говорится в сообщении. - Новые стандарты позволят уменьшить коммунальные расходы для всех льготных категорий граждан (за исключением детей-сирот, которые не оплачивают ЖКУ)".

Отмечается, что постановление приняли в понедельник на рабочем совещании губернатора Александр Беглова с членами городского правительства. Согласно документу, стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг увеличиваются в среднем от 3,1% до 6,7%. Они рассчитываются для отопительного и летнего периодов.

По словам главы города, затраты на оплату жилья и коммунальных услуг частично компенсируют для льготных категорий горожан в виде денежных выплат и субсидий. Размер обеих мер поддержки рассчитывается, исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.

С 1 июля 2021 года денежные компенсации льготным категориям горожан для оплаты ЖКУ будут предоставляться с учетом фактического потребления этих услуг - данных приборов учета, которые не должны превышать установленные законом нормативы. В настоящее время денежные выплаты рассчитываются по формулам в зависимости от льготной категории, а также установленных нормативов и величины регионального стандарта стоимости ЖКУ. Беглов отметил, что компенсации получат свыше 1 млн горожан - ветераны, люди с инвалидностью, многодетные семьи.

В пресс-службе добавили, что в бюджете на 2021 год на социальную поддержку предусмотрено 16 млрд рублей. Дополнительно 1,1 млрд рублей выделен на выплату субсидий. В 2020 году эти меры поддержки получили более 1 млн человек. Еще более 74 тыс. петербургских семей получили субсидии на общую сумму в размере 1,2 млрд рублей.