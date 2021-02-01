В ВОЗ отметили позитивное взаимодействие экспертов в Ухане с китайскими коллегами

ЖЕНЕВА, 1 февраля. /ТАСС/. Члены делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), находящиеся в китайском Ухане с целью изучения происхождения коронавируса, продуктивно взаимодействуют с китайскими специалистами. Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

"Они [представители ВОЗ] ведут очень продуктивные дискуссии со своими китайскими коллегами", - сказала Керкхове, позитивно оценив, в частности, встречу в местном центре контроля за распространением заболеваний. "Визиты, которые они проводят, обеспечивают получение детальной информации. Эта информация требует анализа, который сейчас осуществляется", - констатировала эксперт. По ее словам, ВОЗ предоставила членам международной делегации "свободу самим решать, какие визиты им требуется нанести в ходе миссии".

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил на брифинге: "Мы продолжаем задавать вопросы и стремимся получить больше данных".

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".