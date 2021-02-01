В Петербурге могут ослабить ограничения через две-три недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга могут ослабить ограничения, введенные в городе из-за пандемии коронавируса, не раньше середины февраля - через две-три недели. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.

"Это две-три недели в зависимости от различных условий. Мы будем основываться на рекомендациях Роспотребнадзора", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург", отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что предыдущее ослабление ограничений, которым власти города разрешили кафе и ресторанам принимать посетителей круглосуточно, произошло 30 января, и властям города нужно время, чтобы проанализировать ситуацию с заболеваемостью. Кроме того, по его словам, также необходимо, чтобы в больницах города был необходимый запас свободных коек для пациентов с коронавирусом.

По последним данным, в Петербурге выявили 335 958 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 231 759 человек, умерли 9 786. За последние сутки в городе выявили 1 842 случая заражения.

С 30 января в Петербурге сняли некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов), теперь могут принимать посетителей круглосуточно. Ранее заведения общепита могли принимать посетителей только до 23:00 мск.

Постановлением также смягчили ограничения по допуску зрителей на концерты, в кинотеатры, цирки и на спортивные мероприятия, разрешено принимать посетителей в океанариумах и аквапарках. В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки.