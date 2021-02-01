Самоизоляцию для жителей старше 65 лет в Калининградской области продлили до 1 марта

ТАСС, 1 февраля. Власти Калининградской области приняли решение продлить режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, до 1 марта. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"До 1 марта продлевается самоизоляция граждан старше 65 лет и жителей, имеющих хронические заболевания", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что до 1 марта продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, банкетов и корпоративов, кроме того, не разрешается государственная регистрация браков в торжественной обстановке.

Режим самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, введенный несколько месяцев назад, неоднократно продлевался из-за сложной эпидобстановки. Последнее ограничение ввели до 8 февраля.

По данным оперативного штаба, на утро понедельника в Калининградской области выявили 184 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 24 262, при этом 21 429 пациентов выздоровело, 218 человек умерли.