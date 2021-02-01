{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин наградил директора Музея Победы за вклад в создание Ржевского мемориала

Этим же распоряжением за активное участие в организации, подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы, пять человек удостоены благодарности главы государства

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил директора Центрального музея Великой Отечественной войны (Музей Победы на Поклонной горе в Москве) Александра Школьника и еще шесть человек за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, Школьник и еще два человека удостоены почетной грамоты президента РФ, в адрес еще четверых объявлена благодарность президента.

Этим же распоряжением за активное участие в организации, подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы, пять человек удостоены благодарности главы государства.

Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Он построен на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942-1943 годах. Его возведение началось в 2019 году, на насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн. Открытие мемориала состоялось 30 июня, в нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
В ЕК заявили, что миру потребуется больше вакцин, учитывая новые варианты коронавируса
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, все еще возможно вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения Европы к концу лета
Читать полностью