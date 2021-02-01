Путин наградил директора Музея Победы за вклад в создание Ржевского мемориала

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил директора Центрального музея Великой Отечественной войны (Музей Победы на Поклонной горе в Москве) Александра Школьника и еще шесть человек за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, Школьник и еще два человека удостоены почетной грамоты президента РФ, в адрес еще четверых объявлена благодарность президента.

Этим же распоряжением за активное участие в организации, подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы, пять человек удостоены благодарности главы государства.

Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Он построен на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942-1943 годах. Его возведение началось в 2019 году, на насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн. Открытие мемориала состоялось 30 июня, в нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.