МВД утвердило документ об использовании индикаторов риска при проведении ТО

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. МВД России утвердило приказ об утверждении индикаторов риска, которые будут использоваться сотрудниками ГИБДД при проведении внеплановых проверок операторов техосмотра. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые индикаторы риска нарушения обязательных требований операторами технического осмотра транспортных средств", - говорится в приказе.

Ранее в пресс-центре МВД сообщали, что утверждаемые индикаторы риска будут использоваться сотрудниками Госавтоинспекции при проведении внеплановых проверок операторов технического осмотра в рамках осуществления государственного контроля за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств.

В ведомстве отметили, что индикаторы разделены на пять групп, в зависимости от тяжести выявленных нарушений правил проведения технического осмотра транспортных средств и правил организации и проведения технического осмотра автобусов.

Согласно документу, к индикаторам риска относится публикация в СМИ и интернете в течение года от момента обращения в полицию заявлений, сведения о трех и более фактах оформления оператором техосмотра диагностических карт автомобилей, техосмотр которых на самом деле не проводился. Также индикатором риска будут являться сведения о пяти и более фактах несоответствия номеров компонентов транспортных средств, а также нарушения обязательных требований в работе операторов техосмотра.