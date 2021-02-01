В Петербурге арестовали более 100 участников несогласованной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Суды в Санкт-Петербурге по итогам рассмотрения материалов дел в отношении задержанных на несогласованной акции, состоявшейся в городе 31 января, отправили под административный арест до 15 суток 109 человек. Об этом говорится в материалах статистики, опубликованной пресс-службой судов города.

Согласно материалам, по состоянию на 23:00 мск понедельника еще 170 человек суды приняли решение оштрафовать на сумму до 20 тыс. рублей.

Несогласованная акция прошла в центре Петербурга 31 января, были задержаны десятки ее участников. Кроме того, СК возбудил два уголовных дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Подозреваемые в нападении на сотрудников правоохранительных органов уже задержаны.

Официальной информации от полиции о числе участников несогласованной акции и количестве задержанных не поступало. Власти Санкт-Петербурга и представители правоохранительных органов предостерегали жителей города от участия в несогласованных акциях. Также в прокуратуре города сообщали, что участники и организаторы несогласованного мероприятия могут быть привлечены к ответственности.