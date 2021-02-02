Во Франции за два десятилетия число убийств возросло более чем на 90%

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Число убийств увеличилось во Франции за два последних десятилетия на 91% и достигло беспрецедентного для страны уровня. Такие данные, полученные от МВД страны, приводит во вторник газета Le Figaro, опубликовавшая материал о происходящем резком росте показателей по ряду категорий убийств на французской территории.

Согласно статистике МВД, в 2020 году в стране было зарегистрировано 4 472 убийства, что представляет собой увеличение на 91% за 20 лет. В 2000 году было зарегистрировано 2 338 убийств.

МВД, в частности, сообщает, что в 2020 году по сравнению с предыдущим годом число попыток убийства, предпринятых в связи с совершением краж, возросло на 19,3%, а совершенных при аналогичных обстоятельствах убийств - на 17,1%. Сведение счетов между преступниками завершилось ростом показателя убийств в таких случаях на 14,3%. Число погибших при избиениях уменьшилось на 7,3%. В целом, по данным МВД, предоставленным газете, число убийств во Франции постоянно возрастает с 2013 года.

Французский криминолог профессор Ален Боэр признал в интервью Le Figaro, что отчасти в 2015-2016 годы рост числа убийств был связан с осуществленными во Франции терактами, в ходе которых погибли сотни людей. В то же время он подчеркнул, что "после того, как завершилась череда крупных терактов, подобных тем, что произошли в Ницце и Париже, кривая убийств в стране отнюдь не пошла вниз, число жертв лишь возросло".

По мнению эксперта, причин возникновения такой ситуации много. Это и социальный и санитарный кризисы, воздействие на общество различного рода призывов к убийствам, распространяемых через интернет. В результате, по его словам, "под удар ставится такое достижение человеческой цивилизации, как право на жизнь". "В мире возникла сильная тенденция возврата к физическому насилию, в особенности на Западе. Однако эту тенденцию или игнорируют, или значимость ее недооценивают", - подчеркнул Боэр.