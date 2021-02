Музыкальный лейбл расторг контракт с Мэрилином Мэнсоном из-за обвинений в издевательствах

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Американская звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings расторгла контракт с певцом Мэрилином Мэнсоном после того, как против него были выдвинуты обвинения в издевательствах. Об этом говорится в заявлении лейбла, предоставленном в понедельник изданию The Hollywood Reporter.

"В свете возмутительных утверждений, озвученных сегодня Эваной Рэйчел Вуд и другими женщинами, которые обвинили Мэрилина Мэнсона в издевательствах по отношению к ним, Loma Vista немедленно прекращает продвижение его последнего альбома, - говорится в заявлении компании. - На фоне этих тревожных событий мы также приняли решение не работать с Мэрилином Мэнсоном над его будущими проектами".

The Hollywood Reporter подчеркивает, что упоминания Мэнсона были удалены с сайта лейбла. Музыкант начал сотрудничество с этой звукозаписывающей компанией в 2015 году и успел выпустить за это время три альбома, последний из которых - We Are Chaos ("Мы - хаос") вышел в сентябре 2020 года.

Ранее в понедельник американская актриса и модель Эван Рэйчел Вуд, с которой музыкант состоял в отношениях на протяжении четырех лет, заявила о том, что подвергалась издевательствам со стороны Мэнсона. По словам актрисы, известной по съемкам в сериале "Мир Дикого Запада", она не может больше жить в состоянии страха и шантажа. Позднее еще четыре девушки в знак поддержки Вуд заявили о случаях недостойного поведения со стороны музыканта.

В 2018 году прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) приняла решение не выдвигать против певца официальные обвинения в изнасиловании женщины в октябре 2011 года. Такое решение было принято в связи с истечением срока, отпущенного для проведения следствия и передачи дела в суд. Кроме того, потерпевшая отказалась от намерения засудить Мэнсона и перестала сотрудничать с прокуратурой.