Эксперт рассказала о возможных побочных эффектах вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Повышенная температура и симптомы гриппа могут быть побочными эффектами после вакцинации от коронавируса. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в интервью программе "Здоровье" на Первом канале.

"[После вакцинации от ковида] могут быть такие гриппоподобные симптомы: слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость. Может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом, но все это проходит обычно в течение первых суток", - рассказала она.

По словам Драпкиной, чаще всего у привитых от коронавируса людей температура поднимается не выше 38 градусов. "Если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола. Или если [температура] чуть ниже 38, но хуже переносится", - добавила врач.

"Опасаться не надо ничего", - заверила Драпкина.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 103 млн человек, свыше 2,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 868 087 случаев заражения, выздоровели 3 318 173 человека, умерли 73 619. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.