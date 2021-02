Мэрилин Мэнсон отверг обвинения в издевательствах над женщинами

"Мои творчество и личная жизнь давно вызывают неоднозначную реакцию, однако недавние утверждения обо мне стали жутким искажением того, что произошло на самом деле. Я всегда вступал в интимные отношения исключительно по обоюдному согласию. Правда в том, что кто-то - неважно, как и для чего - решил сейчас извратить прошлое", - написал певец.

Накануне актриса Эван Рэйчел Вуд, с которой музыкант состоял в близких отношениях на протяжении четырех лет, заявила о том, что подвергалась издевательствам с его стороны. По словам актрисы, известной зрителям по сериалу "Мир Дикого Запада", она не может больше жить в состоянии страха и шантажа. Позднее еще четыре девушки в знак поддержки Вуд заявили о случаях недостойного поведения со стороны музыканта.

Как информировал журнал The Hollywood Reporter, звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings расторгла контракт с Мэнсоном после обвинений в его адрес. Певец начал сотрудничество с этой компанией в 2015 году и успел выпустить за это время три альбома, последний из которых - We Are Chaos - поступил в продажу в сентябре 2020 года.

В 2018 году прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) приняла решение не выдвигать против певца Мэрилина Мэнсона официальные обвинения в изнасиловании женщины в октябре 2011 года. Такое решение было принято в связи с истечением срока, отпущенного для проведения следствия и передачи дела в суд. Кроме того, потерпевшая отказалась от намерения засудить Мэнсона и перестала сотрудничать с прокуратурой.