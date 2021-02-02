В Коми на модернизацию первичного звена здравоохранения направят 6 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 2 февраля. /ТАСС/. Объем финансирования программы модернизации первичного звена здравоохранения в Республике Коми составит 6 млрд рублей, программа рассчитана до 2025 года. Об этом сообщил во вторник глава республики Владимир Уйба.

"После моего обращения к президенту России Владимиру Путину финансирование региональной программы [модернизации первичного звена здравоохранения] увеличили почти на 2 млрд рублей: с 4,2 млрд до 6 млрд рублей, из которых 5,8 млн рублей - из федерального бюджета. В программу модернизации вошло строительство в республике 63 медицинских учреждений, в том числе 55 ФАПов, капремонт 40 объектов здравоохранения, приобретение около 1,5 тыс. единиц современного медоборудования", - сказал Уйба, отвечая на вопросы жителей, ответы размещены на странице Коми "ВКонтакте".

В рамках программы в Коми запланировали поставку 275 автомашин скорой помощи и другого санитарного автотранспорта, сообщил глава региона. Так, в конце прошлого года уже поступили 39 автомашин: 20 автомобилей "Лада Нива" и 19 машин "УАЗ Патриот". Они пополнят автопарки всех городских и районных больниц. Ранее сообщалось, что более 55% всех автомобилей скорой помощи эксплуатируются в регионе более пяти лет.

"Первичное звено - это основа основ. У нас очень много сел, деревень, где есть первичное звено в виде ФАПа, амбулатории, сельской больницы для выявления, постановки диагноза и как можно более быстрого перевода пациента на более высокий уровень медпомощи, чтобы не было тяжелых хронических форм болезни, которые всегда очень тяжело лечатся. Программа рассчитана практически на всю республику, поскольку затрагивает села, деревни, поселки и малые города", - отметил глава Коми.