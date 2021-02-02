В Петербурге ожидаются морозы до 10-15 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Значительное похолодание на фоне слабоотрицательных температур последних дней придет в Санкт-Петербург, начиная с четверга. До середины следующей недели ожидаются морозы до 10-15 градусов, в окрестностях столбик термометра может опускаться до отметки минус 20, сообщил ТАСС во вторник главный синоптик города Александр Колесов.

"Завтра последний циклон, снег и небольшая слабоотрицательная температура. А потом понижение, и уже 10-15 градусов - в четверг, пятницу, субботу, воскресенье, - на неделю пока сейчас, дальше пока непонятно. - сказал Колесов, уточнив, что похолодание задержится по меньшей мере до 10 февраля. - Не исключаю, что в какие-то ночи в окрестностях и ниже может быть - и до 20 градусов приблизительно".

На фоне похолодания в городе будет наблюдаться ясная погода. "С четвертого [февраля] - антициклон, будет мороз, и должно появляться постоянно солнце", - отметил синоптик. При этом, по приведенным им данным, всего с начала нового календарного года солнце светило в Санкт-Петербурге 9,8 часов в течение 5 дней. В основном они пришлись на середину января, когда также была морозная погода.

Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 3 февраля, утром и днем в среду в Петербурге будет идти снег. Температура воздуха в ночные часы составит -4-6 градусов, днем - от -3 до -5 градусов, на дорогах - гололедица.