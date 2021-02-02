Управляющие компании в Приморье внедрят "умную" аварийно-диспетчерскую службу

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Управляющие компании в Приморье в марте внедрят электронную аварийно-диспетчерскую службу, которая будет автоматически принимать обращения жильцов о коммунальных авариях и позволит следить за их устранением на каждом этапе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Приморья.

"Электронную аварийно-диспетчерскую службу внедрят приморские управляющие компании. Это позволит в разы повысить качество и оперативность устранения аварийных ситуаций в домах. По информации разработчиков, новая программа представляет собой сервис по автоматизации приема и обработки обращений жителей домов в аварийно-диспетчерскую службу. Такую программу уже в марте внедрят обслуживающие дома организации, вошедшие в альянс управляющих компаний Приморья", - сообщила пресс-служба.

Сервис позволит регистрировать и контролировать выполнение аварийных заявок от жильцов круглосуточно. Параллельно будет отслеживаться работа внутридомовых систем, соответствуют ли нормативам поступающие тепло, вода, электричество. Заявку можно будет отправить по телефону или с помощью мобильного приложения, она должна быть рассмотрена в течение 10 минут. Параллельно диспетчер будет фиксировать заявку в электронном журнале и определяет, какие силы необходимы для устранения аварийной ситуации, после чего данные поступят исполнителям, и человек, подавший заявку, будет получать фотоотчеты о ходе работ.

Отмечается, что эта система позволит Госжилинспекции оценивать эффективность работы управляющей компании. Кроме того, она должна сделать эффективнее работу по устранению коммунальных аварий, которая часто вызывает жалобы людей. "Грамотная организация этого процесса позволит не только повысить качество обслуживания домов, но и сэкономить технические и рабочие ресурсы управляющей компании. Конечно, наряду с внедрением этой программы управляющие компании будут комплектовать штат профессиональными специалистами, приобретать новую технику, оборудование", - цитирует пресс-служба представителя альянса Павла Смольского.

Альянс управляющих компаний на первоначальном этапе включит четыре управляющие компании и объединит более 400 многоквартирных домов Владивостока. Все компании имеют материально-техническую базу, которая объединится в единое подразделение, включающее спецтехнику, оборудование. Также будет создано производственное подразделение, состоящее из специалистов в области строительства и строительного контроля, все это должно помочь эффективнее и быстрее ремонтировать дома, устранять аварийные ситуации, убирать придомовые территории. Средства на реализацию заявленных проектов альянс изыскивает за счет инвестиций и оптимизации работы, в том числе благодаря автоматизации.