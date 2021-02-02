Более 90 сирот в Амурской области получат в 2021 году жилищные сертификаты

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Амурской области намерены в 2021 году предоставить сертификаты на приобретение жилья 95 сиротам. В прошлой году этой мерой поддержки смогли воспользоваться 52 человека, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Девяносто пять амурских детей-сирот получат жилищные сертификаты в этом году. На их поддержку региональные власти направили 181,7 млн рублей. Выдача жилищных сертификатов детям-сиротам - новая практика для Приамурья. Впервые такую помощь амурчанам, оставшимся без родителей, оказали в 2020 году", - говорится в сообщении.

Размер социальной выплаты рассчитывают исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и установленной средней рыночной стоимости одного квадратного метра. При необходимости сироты могут дополнительно внести собственные средства и купить жилье большей площади.

"Мера соцподдержки в виде жилищного сертификата для детей-сирот предполагает, что амурчане, желающие поучаствовать в проекте, могут купить жилье, а также приобрести его на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов. При этом они сразу становятся собственниками нового жилья. В случае получения жилья по спецнайму гражданин, прежде чем станет собственником, должен прожить в нем не менее пяти лет", - приводит пресс-служба слова министра социальной защиты населения региона Натальи Киселевой.

В 2020 году финансирование меры поддержки составило 91,8 млн рублей, жилищные сертификаты смогли получить 52 человека.

Как уточнили в министерстве социальной защиты населения области, в 2021 году на обеспечение жилыми помещениями, предоставление социальной выплаты и проведение капитального ремонта жилья, собственниками которых являются несовершеннолетние сироты, в бюджете региона предусмотрено 559,4 млн рублей. Воспользоваться мерой поддержки смогут более 360 человек.