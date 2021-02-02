Ленобласть снимает все ограничения в районах с благоприятной ситуацией по коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о снятии ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в районах с наиболее благоприятной обстановкой. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областной администрации.

"В "зеленой" зоне Ленобласти с 3 февраля снимаются все ковидные ограничения", - говорится в сообщении. Соответствующее постановление пока не опубликовали.

В Ленинградской области ограничительные меры, связанные с коронавирусом, различаются для отдельных районов и населенных пунктов. На основании рекомендаций Роспотребнадзора область условно разделили по принципу светофора на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны в зависимости от рисков распространения коронавирусной инфекции и строгости санитарных правил. Самая неблагополучная - "красная", в ней оказались ближайшие к Санкт-Петербургу Всеволожский и Гатчинский районы, а также Выборгский, Киришский, Сланцевский, Тосненский и Тихвинский районы. Затем по степени снижения напряженности - "желтая" зона, к которой отнесены Волосовский, Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Подпорожский районы и Сосновый Бор, и самая благополучная - "зеленая" зона, это Волховский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.

В "зеленой" зоне до последнего времени действовали ограничения для кафе и ресторанов, где половина мест должна оставаться свободной, в кинозалах разрешалось занимать не более 50% мест. В "красной" и "желтой" зонах ограничения распространяются на оказание медицинской помощи и еще некоторые сферы. В случае изменения ситуации с распространением коронавируса районы Ленинградской области переходят из одной зоны в другую с соответствующими ограничениями.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 31 136 человек, выздоровели 28 205, умерли 438. За минувшие сутки в регионе выявили 219 случаев заражения. По данным пресс-службы областного правительства, на сегодня для приема пациентов с коронавирусом работают 2 613 коек, из них свободны 997.