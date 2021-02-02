Выстрел памяти прозвучал на Мамаевом кургане в честь победы в Сталинградской битве

ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Артиллеристы дислоцированного в Волгоградской области мотострелкового соединения выполнили выстрел памяти из орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны в честь 78-й годовщины победы в Сталинградской битве. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Выстрел был произведен ровно в 12:00 мск на южном склоне Мамаева кургана двумя орудиями ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в память о павших в Сталинградской битве выстрел впервые прозвучал одновременно сразу в четырех городах-героях: Волгограде, Керчи, Новороссийске и Мурманске.

Легендарный танк

Также с северо-восточной стороны Мамаева кургана, который 78 лет назад стал эпицентром боев за Сталинград, состоялась церемония открытия после реставрации памятника танку Т-34, который участвовал в боях именно здесь, в Сталинграде. Инициатором реставрации легендарного танка стал фонд социальных проектов "Наследие".

"Сегодня, в праздничную дату, мы открываем нашу "тридцатьчетверку". Этот танк входил в танковую колонну "Челябинский колхозник", построенную на средства колхозников Южного Урала на челябинском Кировском заводе в декабре 1942 года. Специалисты укрепили его корпус специальной современной антикоррозийной грунтовкой, покрасили, на постаменте уложили новые гранитные плиты, благоустроили территорию", - рассказала ТАСС директор фонда социальных проектов "Наследие" Тамара Газарян.

По ее словам, в открытии памятника приняли участие ветераны, поисковики, общественники, представители музейных сообществ. "На танковую броню легли красные гвоздики, как капельки крови тех, кто погиб в Сталинградской битве, до конца выполнив приказ не пустить врага к Волге", - сказала Газарян.

Сейчас в Волгоградской области проживает 10 261 ветеран Великой Отечественной войны, из них 110 - участники Сталинградской битвы. В администрации Волгоградской области отметили, что 2 февраля в Волгограде, городах и поселках региона проходит около 300 памятных мероприятий. "В условиях пандемии большинство из них - концерты, выставки, викторины - проходят в режиме онлайн. Самые яркие моменты праздника войдут в телевизионную версию торжества и будут доступны для просмотра всем желающим", - уточнили в обладминистрации.

В праздничный день на площади перед центральным входом в музей-панораму "Сталинградская битва", на некоторых других площадках в Волгограде развернули свою работу "солдатские привалы" с кашей и горячим чаем.

"Прежде всего именно они [ветераны] - виновники торжества, но сегодня праздник и их детей, внуков и правнуков, всего Волгограда и всей страны, которую фронтовики отстояли. "За Волгой для нас земли нет", - вот как говорили тогда красноармейцы. Умирали, но не сдавались, и победили", - сказал ТАСС председатель городского совета ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы и правоохранительных органов Александр Струков. В Волгограде день Сталинградской победы завершится праздничным фейерверком.

Сталинградская битва

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) стала переломной в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне. 19 ноября 1942 года началась контрнаступательная операция советских войск под кодовым названием "Уран". В ней были задействованы Сталинградский, Донской и Юго-Западный фронты. 23 ноября в Калачевском районе у поселка Пятиморск войска фронтов соединились, замкнув в кольцо окружения 330 тыс. солдат вермахта и стран - союзников Германии. 2 февраля 1943 года Сталинградская битва завершилась полной победой Красной армии.

Сталинградская победа вызвала высокую оценку политических руководителей того времени. Рузвельт назвал эту битву эпической борьбой, "решающий результат которой празднуют все американцы". Черчилль назвал победу под Сталинградом "изумительной".