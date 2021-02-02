На организацию школьного питания в Мурманской области потратят около 1 млрд рублей

МУРМАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Почти 1 млрд рублей бюджетных средств планируется направить на организацию питания в школах и колледжах Мурманской области в 2021 году. Об этом сообщила министр образования и науки региона Ольга Дзюба во время посещения школы в поселке Мурмаши.

"На бесплатное питание школьников с первого по четвертый классы в бюджете на 2021 год предусмотрено свыше 555 млн рублей. Вдобавок более 311 миллионов выделяется для льготных категорий учащихся с пятого по одиннадцатый классы. Порядка 50 миллионов будет выделено на бесплатное питание в системе среднего профессионального образования. Наконец, в 23 миллиона обойдется бесплатное молоко для младшеклассников. Всего на эти цели в 2021 году будет потрачено около миллиарда рублей", - сказала Дзюба.

Она подчеркнула, что в Мурманской области 100% школ обеспечивают горячим питанием учеников начальных классов. Кроме того, дважды бесплатно поесть могут льготники - это дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, состоящие на учете у фтизиатра, с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из малообеспеченных семей.

"Также по инициативе губернатора в меню школьных столовых в Мурманской области появились тефтели из местного продукта - оленины, которые уже заслужили высокую оценку детей", - отметила министр.

Расходы на питание школьников в Мурманской области ранее планировалось увеличить со 122 до 156 рублей в день, увеличение норматива потребует дополнительно 129 млн рублей бюджетных средств. 1 февраля на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис поручил проверить и скорректировать в течение недели стоимость школьного питания за родительскую плату, возросшую в некоторых муниципалитетах региона в среднем в четыре раза.