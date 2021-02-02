КС допустил предоставление жилья инвалидам вне очереди с учетом жилплощади для их опекунов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Инвалидам, страдающим тяжелым хроническим заболеванием и нуждающимся в постоянном уходе, государство может предоставить жилплощадь по договору соцнайма вне очереди и сверх норматива, который положен по закону на одного человека, в том числе для проживания с ним опекунов. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) России.

Согласно постановлению, суд рассматривал норму статьи 57 Жилищного кодекса РФ, которая регламентирует предоставления жилья нуждающимся по договорам социального найма.

"[Норма] предполагает принятие решения о внеочередном предоставлении жилого помещения по договору социального найма гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания <…>, признанному недееспособным и нуждающемуся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, с учетом площади, которая была бы достаточна, чтобы обеспечить ему, помимо отдельного проживания, возможность получать такой уход и должное содействие в удовлетворении особых его потребностей, когда требуется постоянное нахождение с ним в предоставляемом ему жилом помещении опекуна или вселение опекуна", - говорится в документе.

Согласно материалам дела, в КС обратилась семья из Астраханской области, в которой проживает 30-летняя женщина с инвалидностью I группы. Женщина обратилась в суд общей юрисдикции по вопросу о внеочередном предоставлении ей квартиры, однако там решили, что выдать жилье вне очереди возможно только по нормативу на одного человека, а у ее опекунов, которые являются ее родителями, такого права по закону нет. После этого заявители обратились в КС, так как посчитали, что дочь нуждается в постоянном уходе и не может проживать одна, а, следовательно, они как опекуны также имеют право на жилплощадь.

КС поддержал заявителей, указав, что названная норма Жилищного кодекса не противоречит конституции, однако и не предполагает отказа в предоставлении жилплощади опекунам инвалида. КС также допустил предоставление жилья и недееспособному гражданину, и его опекуну по одному договору социального найма, однако такой вариант, согласно постановлению, возможен в исключительных случаях. Решения судов общей юрисдикции, отказавших предоставить жилье заявителям, должны быть пересмотрены, отмечается в постановлении.