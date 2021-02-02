Высокогорные болота Кавказского заповедника обследуют перед началом турсезона

МАЙКОП, 2 февраля. /ТАСС/. Научные сотрудники Кавказского государственного природного биосферного заповедника весной, перед началом турсезона, проведут экспедиции для изучения высокогорных болот. Об этом сообщила пресс-служба заповедника во вторник, 2 февраля, во Всемирный день водно-болотных угодий.

"Важно изучать изменения высокогорных болот, чтобы сохранить их в естественном состоянии. Поэтому перед началом туристического сезона ученые совершат экспедиции. Планируется определить состояние болота под горой Оштен, а также комплекса болот Дзитаку. Задача специалистов - проанализировать, насколько быстро происходит восстановление почвы и растительности, пострадавшей от активной антропогенной нагрузки", - говорится в сообщении.

Если на перевалах Луганский и Азмыч высокогорные болота очень редко посещаются туристами, то вблизи болота у северного подножия горы Оштен и водно-болотный комплекса Дзитаку пролегают популярные турмаршруты. Выпас домашних животных запретили возле болот под горой Оштен, водно-болотный комплекс Дзитаку ограничили для посещения гостями заповедных территорий.

"Высокогорные болота и озера достаточно детально исследовались в 1980-х годах. Сейчас их состояние только контролируется. Наибольшую ценность этим болотам придает их уникальная растительность и донные осадки. По результатам анализа, их возраст составляет от 2 до 8 тыс. лет. Донные осадки ценны тем, что предоставляют возможность узнать о прошлой растительности этих мест по составу сохранившейся в осадках пыльцы и фрагментов растений", - добавили в пресс-службе.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Его общая площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.