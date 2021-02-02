Кравцов назвал недопустимым использование школьников для достижения целей через акции

ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назвал недопустимым использование кем бы то ни было школьников для достижения своих целей путем вовлечения их в несанкционированные акции.

"Единицы школьников участвовали [в несанкционированных акциях по РФ], и это недопустимо, когда кто-то использует несовершеннолетних для достижения своих целей", - сказал министр во время поездки в Волгоград журналистам.

Кравцов уточнил, что никакие проверки со стороны министерства по поводу призывов к участию в акции подростков проводить не планируют, это, по его мнению, вопрос правоохранительных органов.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская ранее сообщала, что в Москве после несогласованных акций были зафиксированы единичные случаи задержания подростков. Всех их опросили в отделениях полиции, а в отношении родителей в законном порядке были составлены протоколы.