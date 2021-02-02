Лучшие практики финалистов конкурса "Учитель года" будут тиражировать на другие регионы РФ

ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Лучшие методики и практики финалистов конкурса "Учитель года" распространят на регионы России. Решение о применении конкретных методик приняли после встречи финалистов конкурса с руководством Минпросвещения РФ.

"Мы договорились отдельно встретиться [с финалистам конкурса], посмотрим те лучшие методики, которые есть у финалистов, чтобы можно было их распространить и на другие регионы", - сообщил во вторник журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что, независимо от изменений методик обучения, изменений в системе образования и развития общества, "главное в учителе - это воспитание детей, привитие тех нравственных принципов и качеств, которые необходимы молодому человеку в жизни"

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что глава государства Владимир Путин также планирует провести встречу с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года" в режиме видеоконференции.

Конкурс среди лучших педагогов страны проводится с 1990 года. В 2005 году приняли решение проводить финальные испытания среди региональных лидеров на малой родине победителя предыдущего года, а торжественную церемонию закрытия - в Москве. Волгоград стал первым в истории конкурса городом, где пройдут все мероприятия финала, включая награждение.

В 2019 году победителем конкурса стала учитель русского языка и литературы из Волгоградской области Лариса Арачашвили.