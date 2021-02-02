Пять пьяных мужчин и женщин задержаны за драку в центре Москвы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Конфликт между пьяными девушками и мужчинами на Новом Арбате в центре Москвы закончился дракой, пять человек задержаны. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром возле ресторана на Новом Арбате между группой молодых людей произошел конфликт, который закончился дракой. Три мужчины и две девушки задержаны. Предварительно, они находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили, что в полицию поступало сообщение о хулиганстве в центре Москвы. "Полицейские, прибыв на место, задержали пять человек, между которыми, по предварительным данным, в ходе совместного распития алкогольных напитков произошел конфликт. Задержанные доставлены в отдел полиции", - сказали в главке.

По данному факту проводится проверка.