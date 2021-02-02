Мишустин пообещал помочь решить жилищный вопрос жителям дома в Элисте, где взорвался газ

ЭЛИСТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Калмыкию по просьбе жителей заедет осмотреть дом в Элисте, пострадавший от взрыва газа.

Жители дома обратились к главе правительства и рассказали, что нуждаются в новом жилье. "Я думаю, что мы заедем", - сказал премьер. "Давайте заедем, ну, по-человечески. Небольшой же крюк", - добавил он.

Кроме того, Мишустин пообещал помочь жителям этого дома решить вопрос с новым жильем. "Мы будем решать вопрос. Сейчас приедем, поговорим с жителями. <...> Я надеюсь, что найдем способ. Мы эту ситуацию не оставим", - сказал он.

В программе поездки главы кабмина этот пункт не был запланирован.

26 февраля 2020 года в девятиэтажном жилом доме в Элисте произошел взрыв газовоздушной смеси. По итогам экспертизы власти признали, что не смогут восстановить два из четырех подъездов. Непригодными для проживания признаны 54 квартиры. Администрация Элисты возмещает расходы пострадавшим семьям за аренду временного жилья.

Распоряжением главы республики чрезвычайной ситуации был присвоен региональный уровень, принято решение о строительстве нового многоквартирного жилого дома. Работы начнутся весной, на эти цели направят 178 млн рублей из бюджетов всех уровней, большая часть суммы - из федерального. По предварительным данным, строительство дома с благоустройством территории займет несколько месяцев. Новый дом будет двухподъездным, рассчитанным на 54 квартиры.