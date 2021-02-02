КС разрешил привлекать к ответственности за угрозу убийством после смерти потерпевшего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России допустил возможность привлечения к уголовной ответственности по статье об угрозе убийством даже в том случае, если подвергавшийся таким угрозам умер на момент разбирательства, говорится в определении суда.

"Угроза убийством может быть подтверждена достаточной совокупностью других достоверных доказательств: показаниями очевидцев, медицинских работников, сотрудников органов государственной власти, куда жертва обращалась за помощью и защитой, записями камер видеонаблюдения и т. п. Опираясь на эти доказательства, суд может оценить реальность и непосредственность высказанной угрозы", - говорится в определении.

Согласно материалам дела, КС рассматривал жалобу Николая Овчинникова, признанного потерпевшим по делу об убийстве своей дочери. В 2018 году после неоднократных угроз его дочь была убита мужем, суд приговорил его к 15 годами колонии по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ), при этом оправдав по статье об угрозе убийством (ст. 119 УК РФ). Суд счел, что до смерти женщина была опрошена и не дала показания о реальных словесных угрозах, поступающих от супруга.

Отец убитой пытался обжаловать решения в вышестоящих инстанциях, однако получил отказ, после чего он пожаловался в КС. Конституционный суд напомнил, что Уголовный кодекс позволяет привлекать к ответственности в том числе должностных лиц, вовремя не пресекших насилие, а по Гражданскому кодексу с них можно потребовать возмещение вреда. КС также указал, что статья 119 УК РФ содержит достаточные гарантии для преследования гражданина, угрожавшего убийством.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что отец убитой также обращался в Европейский суд по правам человека с жалобой по данному делу. В жалобе он указывал, что власти отказались своевременно предоставить его дочери защиту. В определении КС также указывается, что непринятие мер со стороны правоохранительных органов по уголовному преследованию угрожавшего "являются нарушением обязанностей по защите достоинства личности от угроз как формы психологического насилия".