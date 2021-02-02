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В Подмосковье в 2021 году построят девять школ за счет внебюджетных средств

В учебных заведениях смогут учиться 8 935 учеников

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Девять школ будет построено в Московской области в текущем году за счет внебюджетного финансирования. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

"К вводу в эксплуатацию в текущем году планируют девять общеобразовательных учреждений на 8 935 учеников. Все объекты строят за счет внебюджетных источников финансирования", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в министерстве, в прошлом году в Подмосковье были введены в эксплуатацию четыре школы, построенные на внебюджетные средства.

"Отмечу, в Подмосковье все объекты социальной инфраструктуры вводятся вместе с жилыми комплексами в рамках комплексного и устойчивого развития территорий. В этом году самую большую школу на 1 500 человек за счет инвесторов введут в эксплуатацию в Люберцах (ГК "ПИК"), в этом же городском округе достроят две школы вместимостью по 1 100 учеников каждая (ГК "Самолет"). В Котельниках введут объект на 1 200 учеников (ООО "Стройсоюз")", - цитируют в пресс-службе министра жилищной политики Московской области Инну Федотову.

Также школы будут построены в Одинцове, Балашихе, Красногорске и Мытищах.

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